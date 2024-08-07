Uzman İsimden Adana İçin Korkutan Açıklama: ‘Bir Sene Boyunca…’

Adana'da peş peşe meydana gelen depremler bölge halkını korkuttu. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Adana için uyarılarda bulundu. Tüysüz, depremlerin bir sene boyunca sürebileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Uzman İsimden Adana İçin Korkutan Açıklama: ‘Bir Sene Boyunca…’

Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe depremler oldu. İlk deprem saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 05.33'te 4.5 ve saat 5.34'te ise 4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05:58'de ise 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, X hesabından yaptığı ilk deprem değerlendirmesinde, "Deprem büyüklüğü 4,5 veya 4.6, en büyük şiddet 5,7 odak derinliği 10 km şu ana kadar hasar rapor edilmedi. Endişe edilecek bir durum olmadığı kanaatindeyim" dedi.

"HAREKETLİLİK 1 SENE SÜREBİLİR"

Prof. Tüysüz, Haber Global'den Şifa Kaymak'a yaptığı açıklamada ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremi hatırlatarak, "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremle birlikte boşaldı. Depremi 6 Şubat artçısı olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.

Depremin şiddetinin orta büyüklükte olduğunu belirten Tüysüz, "Bölgede bu şiddetin üstünde bir deprem beklemiyorum. Ancak bölgedeki hareketlilik yaklaşık bir sene boyunca devam edebilir" dedi.

AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli DepremAFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli DepremGüncel

Adana Depremi Korkuttu! İşte Adana'daki Fay Hatları ve Riskli BölgelerAdana Depremi Korkuttu! İşte Adana'daki Fay Hatları ve Riskli BölgelerGündem

Etiketler
Adana Deprem
Son Güncelleme:
Filenin Sultanları'nın Yarı Finaldeki Rakibi İtalya Oldu Filenin Sultanları'nın Yarı Finaldeki Rakibi Belli Oldu
Adana Depremi Korkuttu! İşte Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler
Sarıgöl’ün Tek Gündemi Üzüm Sarıgöl’ün Tek Gündemi Üzüm
Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Ege Denizi'nde Korkutan Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki... Derbide Oyundan Alınan Kerem Aktürkoğlu Ağzını Tutamadı: Okan Buruk'a Öyle Bir Laf Söyledi ki...
Meteoroloji'den Çok Sayıda Kente Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Geliyor! Meteoroloji'den Çok Sayıda Kente Uyarı
Beyaz Saray'dan Dikkat Çeken İsrail Açıklaması: 'Koruyacağız Ama...' Beyaz Saray'dan Dikkat Çeken İsrail Açıklaması