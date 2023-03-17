Prof. Naci Görür 'göçük altından bir kadın aradı' diyerek anlattı

Prof. Görür, “Siz de depremden korkuyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Korkmaz mıyım. Benim de çoluk çocuklarım var. Dolayısıyla her insan gibi… Korku insani bir duygu. Yalnız bizde bunun tezahürü insandan insana değişiyor. Yani eğitilmemiş insan dersem haksızlık olur ama birçok eğitilmiş insanda da şöyle bir korku görüyorum, bu kabul edilebilir bir korku değil" diye yanıt verdi.