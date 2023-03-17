Prof. Naci Görür 'göçük altından bir kadın aradı' diyerek anlattı
Armağan Çağlayan’ın Gör Beni isimli YouTube programına katılan Prof. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadığı psikolojik gerilimi ve deprem korkusunu anlattı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, oturduğu eve deprem konusunda güvendiğini söylerken, hangi özelliklere sahip olduğunu sıraladı. Görür, Kahramanmaraş depremlerinde göçük altında kalan bir kadının kendisini aradığını ve "Kurtarın bizi" diye yardım istediğini belirtti.
Armağan Çağlayan’ın programına katılan Prof. Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşadığı psikolojik gerilimi ve deprem korkusunu anlattı.
Prof. Görür, “Siz de depremden korkuyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Korkmaz mıyım. Benim de çoluk çocuklarım var. Dolayısıyla her insan gibi… Korku insani bir duygu. Yalnız bizde bunun tezahürü insandan insana değişiyor. Yani eğitilmemiş insan dersem haksızlık olur ama birçok eğitilmiş insanda da şöyle bir korku görüyorum, bu kabul edilebilir bir korku değil" diye yanıt verdi.
Görür, şöyle konuştu:
Aman deprem lafı edilmesin, duymayayım, bu korkutucu bir şey, canım nedir bu deprem deprem konuşuluyor. Bunu söyleyen adamlar başını kuma gömmek istiyor, deve kuşu gibi.