Prof. Ergun Özbudun hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, eşi Prof. Ergun Özbudun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Prof. Ergun Özbudun hayatını kaybetti

Özbudun, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Ergun Özbudun'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim. Yüce Allah onu cennetinin en güzel makamına kabul etsin ve bizi tekrar bir araya getirsin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

ERGUN ÖZBUDUN KİMDİR?

Prof. Dr. Ergun Özbudun 1937’de Ankara’da doğdu. Lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Özbudun, Chicago, Harvard, Princeton, Columbia, Georgetown ve Paris Sorbonne üniversitelerinde dersler verdi.

Aslen anayasa profesörü olan Özbudun, siyasi partiler ile ilgili de birçok makale ve kitap yazdı.

Venedik Komisyonu olarak da bilinen Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu’nun üyeliğini yaptı.


İngilizce ve Fransızca bilen Özbudun'un bu dillerde de birçok bilimsel makale ve kitabı bulunmaktadır. Özbudun’un kitapları, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmaya devam ediyor.

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