Prof. Ahmet Ercan, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerini paylaştı
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası, Türkiye’nin deprem bakımından "en güvenli" olarak değerlendirdiği illerini duyurdu.
Prof. Dr. Ercan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bakımından güvenli olarak nitelendirdiği illeri açıkladı. Ercan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır. Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"
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