Pilot ve Kabin Memurlarına Yeşil Pasaport Verilecek mi? Bakan Uraloğlu Açıkladı

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Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport, dünya genelinde 160’tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkânı sağlıyor. Kamu çalışanları başta olmak üzere bazı meslek gruplarının yararlanabildiği bu uygulamaya pilot ve kabin memurlarının da dahil edilmesi talebi Meclis gündemine taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, Türkiye’de görev yapan pilot ve kabin memurlarının yeşil pasaport kapsamına alınmasına yönelik Bakanlık tarafından yürütülen bir çalışma bulunup bulunmadığı soruldu. Uraloğlu, soru önergesine verdiği yanıtta mevcut uygulamalara ilişkin bilgi verdi.

Yanıtta şunlar denildi:

'UÇUŞ EKİPLERİNİN KURALLARI ULUSLARARASI MEVZUATA UYUMLU'

“Uçuş ekibi üyelerine yönelik ulusal kriterler, haklar ve yetkinlikler, yürürlükte bulunan uluslararası mevzuat; ICAO "Annex-1" ile EASA "Part-FCL Flight Crew Licencing", "Part-CC Cabin Crew" ve AirOPS "Part-ORO" regülasyonu esas alınarak düzenlenmiş olup Avrupa mevzuatı ile birebir uyum sağlamaktadır. Bu kapsamda, küresel sivil havacılık gereklilikleri yerine getirilmektedir. Uçuş ekibi üyelerinin dış hat uçuş görevleri kapsamında gerçekleştirmiş oldukları yatı görevlerinde, ilgili yabancı ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinde kullanmakta oldukları "UMB-Uçak Mürettebatı Belgeleri" ile pasaportsuz/vizesiz geçiş ve yabancı ülke topraklarında 48 ile 72 saat ile sınırlı olmak kaydıyla konaklama imkânı tanınmaktadır."

YENİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ DUYULMADIĞI BELİRTİLDİ

“Mevcut uygulamalar; uluslararası ölçekte kabul görmüş, yürürlükteki ICAO düzenlemelerine ve karşılıklı mütekabiliyet ilkelerine uygun şekilde işleyen ve ilave bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmayan sorunsuz uygulamalar olmaları nedeniyle ayrıca bir çalışma/düzenleme gereksinimi de bulunmamaktadır. Uçuş ekiplerinin yurt dışı görevlerinde karşılaştıkları vize ve ülkeye giriş prosedürlerine ilişkin hususlar; devletlerarası ilişkilerde geçerli olan mütekabiliyet esası çerçevesinde doğrudan Dışişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir. Ayrıca, 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri kapsamında, kural koyucu süreçler ile iş ve işlemler İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunmaktadır.”

Kaynak: Haber Merkezi