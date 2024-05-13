Pervin Aci’den Eylem Tok’a Anneler Günü’nde çağrı: Anne olmak istiyorsan kendini kanıtla; çocuğunu al ve gel

Pervin Aci, oğlu Murat Aci olmadan ilk Anneler Günü’nü geçirdi. Dün Anneler Günü’nde oğlunun mezarını ziyaret eden Pervin Aci, Eylem Tok'a seslendi. Anne Pervin Aci, "Onun Anneler Günü’nü kutlamıyorum. Hiç mi vicdanı sızlamadı çocuğunu kaçırırken?" dedi.

Hürriyet'ten Emin Mert Kırarslan'ın haberine göre; Pervin Aci, Eylem Tok ve annesine seslenerek şunları söyledi:

“Eğer anne olmak istiyorsa kendini kanıtlasın, alsın oğlunu gelsin. Annesi de ona seslensin, ‘Kızım annesin, millet sana böyle bakmasın’ desin. Eylem Tok gelsin, ‘Korktum’ desin, anneliğini kanıtlasın. Biz de insanız, anne olarak hiçbir çocuğun annesinin acı görmesini istemem. Anneler Günü’nde oğlum bana gelemedi, ben gittim mezarına. Eylem Tok’un Anneler Günü’nü kutlamıyorum. Hiç mi vicdanı sızlamadı çocuğunu kaçırırken? Alsın çocuğunu gelsin.

Can dostlarım olduğu müddetçe ayakta kalacağım, annelik bunu gerektirir. Telefonum susmadı, bir evladım gitti binlercesi geldi. Tanımadıklarım benim anneler günümü kutluyor, peki ona neler söylüyorlar?”