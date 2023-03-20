Perinçek, cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu: İkinci turda ne yapacak?

Bir süredir iktidara yakın tavırlar sergileyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek yerine kendisi adaylık başvurusunda bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) evraklarını teslim ettikten sonra gazetecilere açıklama yapan siyasetçi, seçimin ikinci tura kalması durumunda ne yapacaklarına dair soruya "Seçim ikinci tura kalırsa Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkini turda biz olacağız" yanıtını verdi.

Perinçek'in konuşması ise şöyle:

"Büyük Türk milleti, değerli basın mensupları sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepimiz içinde yaşıyoruz, Türkiye’miz büyük zorluklarla mücadele ediyor. Ama biliyoruz büyük bir milletin vatandaşlarıyız ve bu büyük Türk milleti zorluklardan büyük çözümlerle büyük kararlarla çıkmıştır.

'SİLİVRİ DUVARINI YIKMIŞIZ, ABD'NİN KUMPASLARINI YERLERE SERMİŞİZ'

Cumhurbaşkanlığı için 100 bin toplamak üzere adaylığımı koymuş bulunuyorum. Yüksek Seçim Kurulumuza gerekli evrakları teslim ettim. Biz Vatan Partisi olarak ve Doğu Perinçek olarak zorlukların içerisinden geliyoruz. Ermeni soykırımı yalanını bitirmişiz. Bütün Avrupa’yı Amerika’yı sırtını yere getirerek. Silivri duvarını yıkmışız. ABD’nin kumpaslarını yerlere sermişiz.

15-16 Temmuz gecesi Amerika gladyosunun FETÖ’nün darbesine en baştan karşı çıkmışız ve o darbenin bertaraf edilmesinde tarihi görevler yapmışız. Yine görevlere hazırız, zorlukların üstesinden gelen bir hayata, geleneğe sahibiz. O bakımdan Türk milletinin büyük kararına, çözümüne başvuruyorum, adaylığımı koyuyorum. 100 bin imza toplayacağız ve cumhurbaşkanı adayı olarak bu seçimde Vatan Partisi ve onun Genel Başkanı Doğu Perinçek var.

'ZORLUKLARDAN KORKMUYORUZ'

Aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Zorluklardan korkmuyoruz, zorlukların üzerine gitmeye kararlıyız. Nasıl Ergenekon’dan çıktıysak Türk milleri olarak, kayaları dağları deldiysek yine Türkiye’nin önünde yine büyük mücadeleler, başarılar var bu güvenle bu umutla sizleri tekrar selamlıyorum."