Pehlivan'dan yeni sorular: Mağdur çocuğu korumakla yükümlü Aile Bakanı, görevdeki bir hâkim ve tecavüz şüphelisi neler konuştu?

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun ‘SS’ adlı kitabında daha önce AKP’den belediye başkanı ve milletvekili adayı olan Alagöz’ün bir çocuk istismarı soruşturmasında şüpheli olduğu bilgisi yer aldı. Geçen yıl yurt dışından iş için gelen bir kadın, Sadullah Alagöz’le tanıştı. Kadının yanında gelen 17 yaşındaki çocuğunu Alagöz’ün istismar ettiği iddia edildi, hakkında şikayette bulunuldu. Ancak Adli Tıp Kurumu’nun 1 Aralık 2022 tarihli raporuna göre çocuğun pantolonunda ‘cinsel saldırılarda önemli bir kanıt’ olduğu belirtilen prostat spesifik antijen (PSA) tespit edildi.

İstismar dosyasına müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Alagöz’ü 2 Şubat’ta bakanlıktaki makamında ağırladı. Alagöz bakanla fotoğrafını da yine Instagram hesabında “Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Derya Yanık hanımı makamında ziyaret ettim. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” notuyla paylaştı.

Mağdur çocuk E.M.’nin “Sinpaş Altınoran” adlı sitenin içinde yer alan pastanede istismara uğradığını hatırlatan Pehlivan, Aile Bakanı Derya Yanık’ın yardımcısı İsmail Ergüneş’in şüpheli iş insanı Sadullah Alagöz’ü o pastanede ziyaret ettiğini yazdı.

ERGÜNEŞ, İDDİALARI YALANLADI

Avukat Ergüneş, iddiaları, "Bazı basın yayın organlarında şahsımı ve bakanlığımızı hedef alan gerçek dışı, asılsız mesnetsiz, iğrenç ve iftira niteliğindeki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur." sözleriyle yalanladı ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iftirayı atanlarla adalet önünde hesaplaşacağım" diye yazdı.

Bazı basın yayın organlarında şahsımı ve bakanlığımızı hedef alan gerçek dışı, asılsız mesnetsiz, iğrenç ve iftira niteliğindeki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. pic.twitter.com/R6X2w21mZb — Av. İsmail ERGÜNEŞ (@ismailerguness) April 13, 2023

PEHLİVAN'DAN SORULAR

Ergüneş'in açıklamasının ardından gazeteci Barış Pehlivan, Twitter hesabından yeni sorular yöneltti.

Pehlivan, şunları kaydetti:

Açıklamanızdaki hakaretler önemli değil. Polemiğe de hiç gerek yok. Ancak Aile Bakanlığı olarak yanıtlamanız gereken şu sorular var: 1- Öncelikle, tecavüzün yaşandığı tarihi bilmiyorsunuz. 17 yaşındaki çocuk 1 Kasım’da değil, 21 Ekim 2022 gecesi tecavüze uğradı. Çocuğun bakanlığınızda da bulunan ifadelerini ne zaman okumayı planlıyorsunuz? 2- O ifadelerde mağdur çocuk E.M., tecavüz öncesi yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Telefonundan Instagram’ını açtı, siyasilerle olan fotoğraflarını gösterdi. Bana ‘ben başkan olacağım, polis başkanlarıyla aram iyi, polislerle aram iyi’ dedi. Çok korktum.” Şüpheli Alagöz’ün siz ve benzeri güçteki isimlerle fotoğraflarını baskı unsuru olarak kullanıp, bir çocuğa tecavüz etmesine dair söyleyecekleriniz var mı? 3- Aile Bakanı Derya Yanık, makamında görüştüğü tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz’ü tanımadığını ve kendisini hâkim Ömer Azküçük’ün getirdiğini belirtti. Tecavüz soruşturması sürerken bakanlıkta gerçekleşen bu görüşmede, mağdur çocuğu korumakla yükümlü Aile Bakanı, görevdeki bir hâkim ve tecavüz şüphelisi neler konuştu? 4- Hâkim Azküçük, yanında Alagöz’ü getirme gerekçesini Bakan Yanık’a nasıl açıkladı? 5- Bakan Yanık, bize yaptığı açıklamada tecavüz şüphelisini “tanımadığını” söylüyor ama siz Bakan Yardımcısı olarak onunla “sosyal projelerini konuştuğunuzu” belirtiyorsunuz. Bakan Yanık, Bakanlığın ilgilendiği sosyal projelerden haberi yok mu? 6- “Sosyal projelerini” konuştuğunuzu iddia ettiğiniz şüpheli Alagöz, 2 Ekim 2018’de de bir başka kadına karşı “nitelikli cinsel saldırı” ile suçlandı. O dosyayı nasıl takip ettiniz? 7- Tüm delillerin toplanmasına ve Adli Tıp’ın mağdur çocuğu doğrulayan raporuna rağmen, 6 aydır iddianame yazılmamasına ilişkin bakanlık olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?