Pazardan Aldığı Balığı Yedi! Yaptığı O Hata Yüzünden Kollarını ve Bacaklarını Kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Laura Barajas, yerel bir pazardan aldığı tilapia cinsi balığı pişirirken neredeyse canından oluyordu.

Bir erkek çocuk annesi olan Barajas, balığı yeterince pişirmediği için hayatını tehdit eden bir enfeksiyonla karşı karşıya kaldı. Elleri ve ayakları siyahlaşmaya başlayınca acilen hastaneye kaldırılan kadın, doktorların yaptığı tetkiklerde sepsis teşhisi aldı.

SEPSİS VE TEHLİKELİ ENFEKSİYON

Sepsis, vücutta enfeksiyonun kan dolaşımına karışmasıyla oluşan ciddi bir durumdur. Bağışıklık sistemi enfeksiyonla mücadele ederken vücutta şiddetli iltihaplanma meydana gelir. Barajas’ın yaşadığı bu trajedi, enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından “vibrio vulnificus” adlı tehlikeli bir bakteriye bağlandı. Bu bakteri, yeterince pişirilmemiş yiyecekler ya da açık yaraların bakterinin yaşadığı suya maruz kalmasıyla bulaşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi