Pazardan Aldığı Balığı Yedi! Yaptığı O Hata Yüzünden Kollarını ve Bacaklarını Kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Laura Barajas, pazardan aldığı balığı tükettikten sonra z kalsın canından oluyordu. Balığın içinde bulunan ölümcül bir bakteri nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırılan Barajas, kısa süre içinde ciddi enfeksiyon belirtileri göstermeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Pazardan Aldığı Balığı Yedi! Yaptığı O Hata Yüzünden Kollarını ve Bacaklarını Kaybetti - Resim: 1

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Laura Barajas, yerel bir pazardan aldığı tilapia cinsi balığı pişirirken neredeyse canından oluyordu.

Bir erkek çocuk annesi olan Barajas, balığı yeterince pişirmediği için hayatını tehdit eden bir enfeksiyonla karşı karşıya kaldı. Elleri ve ayakları siyahlaşmaya başlayınca acilen hastaneye kaldırılan kadın, doktorların yaptığı tetkiklerde sepsis teşhisi aldı.

SEPSİS VE TEHLİKELİ ENFEKSİYON

Sepsis, vücutta enfeksiyonun kan dolaşımına karışmasıyla oluşan ciddi bir durumdur. Bağışıklık sistemi enfeksiyonla mücadele ederken vücutta şiddetli iltihaplanma meydana gelir. Barajas’ın yaşadığı bu trajedi, enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından “vibrio vulnificus” adlı tehlikeli bir bakteriye bağlandı. Bu bakteri, yeterince pişirilmemiş yiyecekler ya da açık yaraların bakterinin yaşadığı suya maruz kalmasıyla bulaşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ünlü Anket Şirketi Araştırdı: En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri Kim? Dikkat Çeken Sonuçlar Yayımlandı İşte En Beğenilen Bakanlar ve Milletvekilleri
Tekirdağ'da 700 Dönümde Hasadı Başladı: Ürün Tarlada Kaldı, Çiftçi Kan Ağlıyor Tekirdağ'da 700 Dönümde Hasadı Başladı: Ürün Tarlada Kaldı
Ekonomik Kriz Onu da Vurdu! 50 Yıllık Gazete Kapandı Ekonomik Kriz Onu da Vurdu! 50 Yıllık Gazete Kapandı
Simpsonlar'ın Yeni Türkiye Kehaneti Ortaya Çıktı! Tarih Yaklaştı Gerçekleşirse Yandık Simpsonlar'ın Yeni Türkiye Kehaneti Ortaya Çıktı! Tarih Yaklaştı Gerçekleşirse Yandık
Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor? Erdoğan ve İmamoğlu Farkı Açtı Gençler En Çok Hangi Siyasetçiyi Beğeniyor?
Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu?
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Çalışma Hayatı Baştan Sona Değişecek! 4 Gün İş 3 Gün Tatil Sistemine Geçiliyor Çalışma Hayatı Baştan Sona Değişecek! 4 Gün İş 3 Gün Tatil Sistemine Geçiliyor
İzmir'i Bekleyen Büyük Tehlike! Yapıların Yüzde 40'ı Kaçak Ve Ruhsatsız İzmir'i Bekleyen Büyük Tehlike!
Yaşlıları Öldüren Süper Bakteriler Hızla Yayılıyor! Antibiyotikler İşe Yaramıyor Yaşlıları Öldüren Süper Bakteriler Hızla Yayılıyor! Antibiyotikler İşe Yaramıyor
Ankara'yı sel vurdu: Otoyol göle döndü, araçlar suya gömüldü Otoyol göle döndü, araçlar suya gömüldü
THY'dan Bedavadan Biraz Pahalı Bilet Kampanyası: İşte Gidilecek Yerler THY'dan Bedavadan Biraz Pahalı Bilet Kampanyası: İşte Gidilecek Yerler