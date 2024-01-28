Pazar ayini günüydü: Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı, bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul - Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kilisede pazar günü düzenlenen ayin sırasında içeridekilere ateş açıldığı bildirildi.

T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'un aktardığına göre kar maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar, kendilerini korumak içini kendini yere attı. Bu sırada başından vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Saldırganların kaçtığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananlarla ilgili açıklamasında konuyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma ve saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

İMAMOĞLU: BİRLİĞİMİZİ VE HUZURUMUZU BOZMAYA ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaştığı mesajında saldırıyı kınadı. Hayatını kaybeden yurttaş için taziyelerini, yaralılara şifa dileklerini ileten İmamoğlu, "Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2024

BOĞAZ'DAKİ TEK KATOLİK KİLİSESİ

Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi olarak bilinen ibadethane, İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi.

1866 yılında ibadete açılan kilise Mimar Gaspare Fossati tarafından tasarlandı.