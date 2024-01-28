Pazar ayini günüydü: Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı, bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini gününde düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların yakalanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Son Güncelleme:

İstanbul - Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Kilisede pazar günü düzenlenen ayin sırasında içeridekilere ateş açıldığı bildirildi.

T24'ten Metin Kaan Kurtuluş'un aktardığına göre kar maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar, kendilerini korumak içini kendini yere attı. Bu sırada başından vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Saldırganların kaçtığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananlarla ilgili açıklamasında konuyla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma ve saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU: BİRLİĞİMİZİ VE HUZURUMUZU BOZMAYA ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaştığı mesajında saldırıyı kınadı. Hayatını kaybeden yurttaş için taziyelerini, yaralılara şifa dileklerini ileten İmamoğlu, "Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

BOĞAZ'DAKİ TEK KATOLİK KİLİSESİ

Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi olarak bilinen ibadethane, İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi.

1866 yılında ibadete açılan kilise Mimar Gaspare Fossati tarafından tasarlandı.

Pazar ayini günüydü: Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı, bir kişi yaşamını yitirdi - Resim : 1

Etiketler
Silah Saldırı kilise
Son Güncelleme:
Numan Kurtulmuş , Can Atalay'la ilgili yükü üstünden atıyor: 'Vekilliği ben yokken düşürülsün' Numan Kurtulmuş , Can Atalay'la ilgili yükü üstünden atıyor
Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı
Ayasofya'nın restorasyon ihalesi 'tanıdık' isme gitti Ayasofya'nın restorasyon ihalesi 'tanıdık' isme gitti
TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Emekli maaşına bir zam daha gündemde, konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı Emekli maaşına bir zam daha gündemde, konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı
Türkiye'de 27 modele kapılar kapandı: 2024'te satılamayacak otomobiller netleşmeye başladı 2024'te satılamayacak otomobiller netleşmeye başladı
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente kar yağışı uyarısı! Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente kar yağışı uyarısı!
DEM Parti'yle ilgili yeni iddia: 'Aday olmaması halinde Başak Demirtaş'ın alternatifi hazır' 'Aday olmaması halinde Başak Demirtaş'ın alternatifi hazır'
Şubat ayında paraya para demeyecek 4 burç belli oldu Şubat ayında paraya para demeyecek 4 burç belli oldu