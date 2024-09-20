Patlama ile Bozulan Doğa Harikası Şelale'yi Kurtaracaklar

Hatay’da Özaykut Yapı firmasının faaliyetleri esnasında gerçekleştirilen patlamada doğa harikası Dekuk şelalesi zarar görürmüştü. Hatay Valiliği’nin aldığı kararla faaliyetleri durdurulan firma, şelalede oluşan tahribatı kaldırmak için çalışma başlattı.

Defne ilçesindeki Dekuk şelalesi, ilkbahar aylarında şarıl şarıl akan suyuyla sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşların vazgeçilmez adreslerindendi. Yaz ve sonbahar mevsiminde kuraklıkla etkisini yitiren şelaleye 100 metre mesafede gerçekleştirilen patlamada doğa harikası şelale zarar gördü. Patlamaya ilişkin görüntülerin kısa sürede sosyal medyada paylaşılması üzerine Hatay Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatmış ve bölgenin maden işletme ruhsata sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği; doğal zenginlik olan Dekuk şelalesine zarar veren Özaykut Yapı maden firmasının faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. Hatay Valiliğin kararı sonrası firma, patlamayla zarar verdikleri Dekuk şelalesindeki kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. Gerçekleştirilecek tahribat temizleme çalışmaları sonrası Dekuk şelalesinin eski görünümünü yeniden kazanması planlanıyor.



“TEMİZLİK ÇALIŞMASI SONRASINDA ŞELALEYİ ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ”



Firmanın şantiye şefi Ferdi Balcı, “Dekuk şelalesinin doğal görünümü patlamayla bozuldu. Şirket yetkilileri olarak temizlik çalışmalarına başladık. Arkadaşlarımız temizlik çalışmasında bulunuyorlar. Temizlik çalışması sonrasında şelaleyi eski görünümüne kavuşturmaya çalışıyoruz” dedi.



“Hatay Valiliği kararıyla şu anda düzeltilme çalışması yapılıyor”

Dekuk şelalesinin güzelliğinden bahseden doğasever Kemal Korkmaz, “Harbiye Mahallesi’nde bulunan Dekuk şelalesi ilkbahar aylarında çok güzel akar. Bu görünümüyle çok güzel görsel oluşturur. Yaz aylarında ise sadece az su akıyor ama yine de görselliğini bozmuyor. Geçtiğimiz günlerde bir taş ocağı tarafından bir patlama oldu. Hatay Valiliği’nin aldığı karar sonrası faaliyetlerini durduran firma şu anda düzeltme çalışması yapıyor. İnşallah Dekuk şelalesi eskisi gibi doğaya kavuşur ve eskisi gibi akar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA