Padişah torunu mahkemeye verdi, mesajlar delil oldu: "Beni dolandırdı"

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, açılan dava ve icra takip dosyalarına göre, taraflar arasındaki borç-alacak ilişkisi 2012’ye dayanıyor. İddiaya göre, bir süre birliktelik de yaşayan Nurbanu Osmanoğlu (47), İran asıllı Türkiye vatandaşı Arman Medghalchi’ye (45) toplam 30 bin dolar para verdi. Paranın 10 bin doları elden, 20 bin doları ise banka yolu ile gönderildi. İddiaya göre, Osmanoğlu bu parayı Medgalchi’ye, kendisine ev alması için verdi.

GÖNDERDİĞİ MESAJLARDA BORCU KABUL EDİYOR

Ancak Medghalchi’nin evi almadığı gibi parayı da iade etmediği öne sürüldü. Bu durum taraflar arasında krize neden oldu. Yaşanan gerginlik taraflar arasındaki yazışmalara da yansıdı. 12 Kasım 2012 tarihli bir mesajda Medghalchi, Osmanoğlu’na “30.000 senin paran; benim değil. Ve geliyorum ki vereyim. Merak etme ben kimsenin parasını almadım” diyor. 19 Kasım tarihli bir başka mesajda ise Medghalchi, “Ben seni aldatmadım. Ne yaptım ki, anlamıyorum. Senin paranı vereceğim diyorum. Sen savcılığa gitmekle tehdit ediyorsun” ifadelerini kullanıyor. 22 Kasım tarihli bir mesajda ise Medghalchi, “2 ay sonra paran hesabında” diye yazdı.

"ARALARINDA PARA ALIŞVERİŞİ ÇOK OLDU"

Taraflar arasında devam eden görüşmelere rağmen, bahse konu ödeme yapılmadı. Bunun üzerine Nurbanu Osmanoğlu, eski sevgilisine karşı alacak davası açtı ve paranın ödenmesini istedi. Dava dilekçesinde Medghalchi’nin, Osmanoğlu’nu kandırdığı öne sürüldü. Davalı konumdaki Medghalchi adına yapılan savunmada ise “Müvekkil ile davacı bir süre yakın arkadaşlık yaptı. Taraflar birçok kez birbirlerine borç para alıp verdi. Söz konusu iddialar gerçek dışı” denildi.

Bir süre birliktelik yaşayan ikili şimdilerde davalık konumda.

MAHKEME: ALACAĞINI İSPAT EDEMİYORSUN

Dosyaya bakan Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Osmanoğlu’nun, Medghalchi’ye gönderdiği 20 bin dolar için açıklama kısmını boş bıraktığına işaret etti. Mahkeme kararında “Davalı, borcu olduğunu inkâr ediyor. 20 bin doların, davacının başka bir borcu nedeni ile gönderildiğini söylüyor. Davacı, alacaklı olduğunu ispat edemiyor” denilerek davanın reddine karar verildi.

SMS MESAJLARI DELİL OLARAK GÖRÜLDÜ

Osmanoğlu aleyhine çıkan karar İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, taraflar arasındaki SMS yazışmalarının dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Bu karar üzerine dosyaya yeniden bakan ilk derece mahkemesi, bu kez Medghalchi’nin, Osmanoğlu’na 30 bin doları faizi ile ödemesine karar verdi. Mahkeme, yargılama masrafları ile vekâlet ücretini de Medghalchi’nin ödemesine karar verdi.

İCRA TAKİBİNE GEÇTİ

Mahkemenin kararı işleme konuldu. Medghalchi’ye yönelik asıl alacak yönünden 33 bin 820 dolar, avukatlık ücreti için de 31. 894 TL’lik icra takibi yapıldı. Medghalchi takibin iptali için dava açtı.

"O PARA NEDENİYLE HESAPLARIM BLOKELİ"

Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız Arman Medghalchi şunları kaydetti: “1,5-2 yıla yakın bir birlikteliğimiz oldu. Aynı evde yaşadık. Aramızda para alışverişi hep oldu. Bu bana gönderilen para da aslında benim borcum değil. Ev için gönderilmiş bir para yok. Kimseyi dolandırmam söz konusu değil. Ödemeyi yapıp kurtulmak istiyorum. Ancak fazla para talepleri var. İş inada binmiş gibi. Bu olay nedeni ile hesaplarımda bloke var. Aracım aynı şekilde” diye konuştu.

II. MAHMUT 31 YIL TAHTTA KALDI

Bu arada, Sultan II. Mahmut, 30. Osmanlı padişahı. 1785’te Topkapı Sarayı’nda dünyaya gelen II. Mahmut tahtta 31 yıl kaldı. Bu dönem Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor.