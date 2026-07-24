Özgür Özel'in YENİ Parti Hamlesi Dünya Basınında

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurma kararının ardından gelişme, uluslararası medyada geniş yankı buldu.

Financial Times, Reuters, AP ve Deutsche Welle, yeni oluşumu Türkiye siyasetini değiştirebilecek tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirirken, analizlerde partinin Meclis aritmetiği ve 2028 seçimleri üzerindeki olası etkilerine dikkat çekildi. Dünya basınında YENİ Parti manşetlerde şu şekilde yer aldı:

'RAKİP OLACAK'

ABD'li haber ajansı Associated Press,“51 yaşındaki Özel, birçok analistin Erdoğan'a karşı etkisiz muhalefet olarak nitelendirdiği 13 yıl sonra 77 yaşındaki Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmişti”

Öte yandan YENİ Parti hakkında, “Erdoğan’a rakip olacak yeni bir siyasi parti” olarak nitelendirdi.

Alman Deutsche Welle (DW), gelişmeyi “Görevden alından muhalefet lideri, ikinci en büyük partiyi kurdu”

Reuters Haber Ajansı ise YENİ Parti hakkında “Kuşatılmış ana muhalefeti yeni partiyle yeniden bir araya gelmeye çalışıyor” başlığıyla duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi