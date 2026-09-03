Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Tokalaşma Yanıtı: 'Bir Eli Havada Bırakmak Benim Tabiatımda Yok'

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YENİ Parti lideri Özgür Özel, Sözcü TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Günaydın Türkiyem” programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, bir hafta içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ile iki kez tokalaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verirken, 'mutlak butlan' tartışmasına ve kendisine iletilen siyasi tekliflere ilişkin de açıklamalar yaptı.

'CENAZEDE SİYASİ GERİLİM YAŞATMAK SAYGISIZLIK OLURDU'

Cevdet Selvi’nin cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun uzattığı eli havada bırakmasının kendisi açısından doğru olmayacağını belirten Özel, cenaze ortamına siyasi gerilim taşınmasının hem cenazeye hem de cenaze sahiplerine saygısızlık olacağını söyledi.

Özel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir cenazede tokalaşmamak, benim yanımda eşini kaybetmiş ağlayan Cevdet Selvi'nin eşi ablamız orada dururken, o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Böyle bir şey olmaz. Yani ayrıca yani karşınızda birisi elini uzatmış, onun elini bir cenazede havada bırakmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Doğru da bir yaklaşım değil.” Adli yıl açılışında gerçekleşen tokalaşmaya da değinen Özel, salonda oturduğu sırada Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek elini uzattığını anlattı.

Özel, yaşanan anı şöyle aktardı:

'BÜTÜN PROTOKOL ORADA'

“Adli yıl açılışında da ben gittim, 10 dakika kadar önceden gittim, oturuyorum. Kemal Bey de gelmiş, yerine geçerken beni gördü, bana doğru geldi. Şimdi bana doğru geliyor. Yani benden 30-35 yaş büyük bir 30 yaş büyük bir insan. Ondan sonra bana doğru geliyor, elini uzatmış. E sonuçta adli yıl açılışı, Türkiye'nin bütün protokolü orada.” Tokalaşma sırasında çekilen fotoğrafa ilişkin yorumlara da yanıt veren Özel, görüntüde gülümsemesi ve eğilmesi üzerinden yapılan değerlendirmelerin doğru olmadığını belirtti.Özel, “Hiç öyle gülümseyecek halim yok benim Kemal Bey'e ama, Özgür Özel gülümsedi mi, belki bir jest bir mimik açısından olabilir. Efendim eğildi mi? Ayağa kalkarken ki o bir anlık şey işte böyle hani...” dedi. Kılıçdaroğlu ile el sıkışmasının “mutlak butlan” tartışmasına meşruiyet kazandırdığı yönündeki eleştirileri de reddeden Özel, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özel, “Özgür Özel'in butlana meşruiyet verdiğini iddia etmekle, İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğunu iddia etmek aynı şeydir ya” ifadelerini kullandı. Özel, kendisine CHP’nin başında kalması karşılığında Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarına sahip çıkmaması yönünde teklifler yapıldığını da açıkladı.

Söz konusu teklifleri reddettiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

'ELİMİN TERSİYLE İTTİM'

“Bana açık açık: ‘Otobüsün üstünden in, Ankara'ya dön. Partinin başında paşa paşa otur, partinin başında kal.’ dediler. ‘Yani Ekrem'i unut, Ekrem'e sahip çıkma. Arkadaşlarına yapılan haksızlıklara sahip çıkma. Şehir şehir mitingler yapma. Bu iktidarı rahatsız etme.’ dediler. Ben bunu kabul etmedim, elimin tersiyle ittim.”

'40 GÜN İÇİNDE KURULTAY KARARI VERİYORSANIZ...'

“Mutlak butlan” kararının ardından kendisine farklı teklifler iletildiğini söyleyen Özel, bu süreçte Kılıçdaroğlu ile yalnızca bir kez telefonda görüştüğünü belirtti. Bu görüşmede kurultay şartını dile getirdiğini aktaran Özel, şunları söyledi: “Efendim bana 40 gün içinde kurultay kararı veriyorsanız, partiyi bir seçilmişe teslim edecekseniz sizinle konuşurum.” Özel, kendisine ayrıca “Grup Başkanı olarak kal. Sen Türkiye’yi gez, biz genel başkanlıkta kalalım. Seçime bu şekilde gidelim” şeklinde bir teklif de yapıldığını belirtti. Bu öneriye karşılığının ise “Felaket olur” dedi.

'BİR SELAMI ALMAMAK, BİR ELİ HAVADA BIRAKMAK...'

Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasının siyasi bir anlam taşımadığını yineleyen Özel, söz konusu durumu şöyle değerlendirdi: “Yoksa 80 yaşında adam gelmiş; otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım. Bu yani bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil. Yani doğru bir şey değil.” Kılıçdaroğlu’na yönelik kırgınlığının sürdüğünü de dile getiren Özel, “Ama onun dışında benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmadı” dedi. Özel, kendisine ve ülkeye yönelik yapılanları affetmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affetmeyeceğim.” CHP’nin 47 yıl sonra birinci parti olduğunu ve belediyelerin nüfusun yüzde 65’ini kapsadığını savunan Özel, “mutlak butlan” davasının siyasi bir planın parçası olduğunu öne sürdü.

Özel, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Böyle bir dönemde AK Parti bir oyun kurguluyor. İşte bir siyasi kişiyi önce İstanbul Başsavcısı, sonra bakan yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırılıyor ve cumhuriyet tarihinde ilk kez Medeni Kanun davalarının görüleceği yerde gidip dava açıyorlar ve boşanma davası için konulmuş mutlak butlan kuralıyla, tamam mı, bir partiye bir muamele yapıyorlar ve bunu kabul edip seçilmediğin partinin başına geçiyorsun.”

Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, partinin bölündüğünü savundu. Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine geldiği dönemde bazı isimlerin ihraç edildiğini ve il başkanlarının görevden alındığını öne süren Özel, sürecin sonunda “YENİ Parti” oluşumunun ortaya çıktığını söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

'PARTİYİ DAĞITTIN'

“Ama sen geldin, canına okudun şimdi. Partiyi böldürdün. Bak, bizim arkadaşlarımızı geldiğin gün ihraç ettin, partinin en bilinen 9 milletvekilini. Yöneticileri ihraç ettin, bütün il başkanlarını görevden aldın, partiyi dağıttın. Bir başka çare kalmadı, millet ‘YENİ yol’a dedi. YENİ YENİ YENİ bir parti dedi, partiyi böldürdün.” Anketlerde YENİ Parti’nin yüzde 3-4 seviyesinde oy almasının dahi CHP’nin oylarını etkileyebileceğini söyleyen Özel, kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi. Özel, “Şimdi anketlerde yüzde 3-4 de olsa millet al CHP duyunca ‘Evet’ diyen daha bilmeyen birileri var. Ondan sonra bir de bana dönmüşler diyorlar ki, ‘Sen acaba...’ Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok!” dedi. Kılıçdaroğlu’na yönelik tavrının kolayca affedilecek bir mesele olmadığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle tamamladı: “Ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için! Bu kadar net söylüyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi