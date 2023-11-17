Özgür Özel'den DİSK yürüyüşüne destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK İstanbul'dan başlattığı "Gelirde Adalet Vergide Adalet" Yürüyüşü'ne destek verdi.

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Özgür Özel'den DİSK yürüyüşüne destek

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) İstanbul’da başlayan “Gelirde Adalet Vergide Adalet” yürüyüşü Ankara’ya ulaştı.

Son etabı Ulus Meydanı’na doğru yapılan yürüyüşe DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlık etti.

DİSK Korteji, Ulus Meydanı’na ilerlerken Sıhhiye’deki Opera binası önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ve HEDEP milletvekilleri de yürüyüşe katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özel, "Bu meydan Türkiye'de 20 milyonu temsil ediyor" diyerek şunları söyledi:

"Vergilerin yüzde 67'si dolaylı. Adaletsiz düzene itiraz ediyoruz. Alandaysa alanda, sokaktaysa sokakta grevdeyse grevde. Destek vermeye devam edeceğiz."

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