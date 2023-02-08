Özgür Demirtaş gece yarısı hükümet yetkililerine seslendi: "15. yüzyılda yaşamıyoruz..."

Prof. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından hükümet yetkililerine seslendi. Demirtaş, "Her lafınıza falancanın talimatıyla diye başlamayın. 15. yüzyılda yaşamıyoruz." diye yazdı.

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Özgür Demirtaş gece yarısı hükümet yetkililerine seslendi: "15. yüzyılda yaşamıyoruz..."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı artarken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Depremde göçük altında kalanların yardım çığlıklarını paylaşan ekonomist Özgür Demirtaş, yeni bir paylaşım yaparak gece yarısı hükümet yetkililerine seslendi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Hükümet yetkilileri: Her lafınıza falancanın talimatıyla diye başlamayın. 15. Yüzyılda yaşamıyoruz. Hepiniz bir üstünüz kimse onun talimatıyla diye lafa giriyorsunuz. Kimin talimatıyla olduğu önemli değil. Konuyu kısaca anlatın geçin." diye yazdı.

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