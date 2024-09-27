Özel Bakımevinde Büyük Skandal! Engelli Çocuğa Yaptıkları Dehşete Düşürdü, Bakanlık Harekete Geçti

Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'ndeki özel bir bakım merkezinde kalan 7 yaşındaki Bahar B.'ye, çalışanlar tarafından şiddet uygulandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre, 15 Eylül Pazar günü yaşanan olayda, bakım personeli B.Y. ve sağlık çalışanı G.B.T., Bahar B.'nin kendine zarar vermemesi amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladı. Olayı cep telefonuyla kaydeden çalışan F.B. ise bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Bu durumun sosyal medyada yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakım merkezi hakkında derhal bir inceleme başlattı. Bahar B.'nin ailesi, daha önce kuruma ve ilgili mercilere birden fazla şikayette bulunduklarını ifade ederek, bakım merkezine karşı hukuki işlem başlattıklarını duyurdu.

"BAKACAK DURUMUM OLMADIĞI İÇİN BAHAR'I VERMİŞTİM"

Kızının yaklaşık bir senedir bakım merkezinde kaldığını belirten Bahar B.'nin annesi Nurcan Bayram, "Görüntüleri sabaha karşı gördüm, öğrendim. Görür görmez gerçekten şok oldum, beklemiyordum. Allah'ından bulsunlar başka bir şey demiyorum gerçekten. Bakımevi diyorlar ya resmen korku evi, altını çiziyorum korku evi. Sadece Bahar değil, Bahar gibilerin de kurtulmasını istiyorum bir an önce. Onların sesi olmak istiyorum. Daha çok şey anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. Bahar'a bakacak durumum olmadığı için kendime ait bir evim, bir düzenim olmadığı için Bahar'ı vermiştim. Kendime ait bir evim düzenim olsa Bahar'ı yanıma alırdım. Kızım yüzde 62 engelli, otizmli, epilepsisi de var, işitme engelli" şeklinde konuştu.

"BAKIMEVİNİN AVUKATI ÇALIŞANLARI SUÇLADI"

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Özel bakım merkezinin avukatı Beytullah Duymaz "Bazı yayın kuruluşlarınca yayını yapılan 19 saniyelik bir videoda; bakım personeli B.Y. ve sağlık personeli G. B.T. tarafından kriz atağında kendisine zarar vermemesi için sabitleme yapılırken engelli birey Bahar B.'ye çalışanların sert müdahalede bulunduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, şiddet anlarının F.B. isimli bakım personeli tarafından kaydedildiği ve görüntülerde yer alan kişilerin B.Y. ve G.B.T. olduğu tespit edildi. Soruşturma sürecinde, F.B.'nin iş arkadaşlarıyla yaşadığı bir tartışma nedeniyle kurumdan ayrıldığı belirlendi. Ayrıca, videonun paylaşıldığı 23 Eylül 2024 tarihinde, B.Y. ve G.B.T. isimli çalışanların kurum yetkilileri tarafından işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

İlgili şüpheliler, olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. ve G.B.T. hakkında "Güveni Kötüye Kullanma, Kötü Muamele ve Kasten Yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Ancak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları bildirildi. Kurum yetkilileri ve diğer çalışanlar hakkında da süreç devam ediyor.

Kaynak: DHA