Otomobil Pazarında Şaşırtan Rakam! Satışlar Geriledi, Bu Modeller Zirveyi Bırakmadı

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,72 küçüldü. Bu dönemde toplam satışlar 638 bin 965 olarak kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 7 ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 12,14 gerileyerek 502 bin 712'ye düştü. Hafif ticari araç satışları da yüzde 5,05 azalarak 136 bin 253 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam pazarın yüzde 84,4'ünü vergi oranlarının daha düşük olduğu A, B ve C segmentindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 276 bin 976 satışla yüzde 55,1'lik paya ulaşırken, B segmenti araçlar 145 bin 788 satış ve yüzde 29'luk payla ikinci sırada yer aldı.

SUV MODELLER AÇIK ARA ÖNDE

Otomobiller gövde tiplerine göre incelendiğinde SUV modellerin üstünlüğü dikkat çekti. SUV araçlar, 329 bin 443 adetlik satışla pazarın yüzde 65,5'ini oluşturdu. Bu modelleri 102 bin 253 satış ve yüzde 20,3 payla sedan otomobiller, 69 bin 137 satış ve yüzde 13,8 payla hatchback araçlar takip etti. Temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 daraldı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 25,79, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,17 oranında geriledi.

BENZİNLİ ARAÇLAR İLK SIRADA

Ocak-temmuz döneminde yakıt türlerine göre en fazla satış benzinli otomobillerde gerçekleşti. 208 bin 46 adet benzinli otomobil satılırken, bu araçların toplam pazardaki payı yüzde 41,4 oldu.

Benzinlileri 165 bin 924 satış ve yüzde 33 payla hibrit otomobiller izledi. Elektrikli otomobiller 94 bin 46 satışla yüzde 18,7'lik paya ulaşırken, dizel araçların satışı 30 bin 790 adetle yüzde 6,1, otogazlı otomobillerin satışı ise 3 bin 906 adetle yüzde 0,8 olarak kayıtlara geçti. Elektrikli otomobillerde 160 kilovatın altındaki modellerin satışları yüzde 5,3 artarak toplam pazardan yüzde 16,7 pay aldı. 160 kilovatın üzerindeki elektrikli araçların satışları ise yüzde 57,8 düşerek yüzde 2'lik payda kaldı.

KÜÇÜK MOTORLU ARAÇLARDA SATIŞ GERİLEDİ

Motor hacmine göre değerlendirildiğinde, 1400 cc altındaki otomobillerin satışları yüzde 26,9 azaldı ve bu araçların pazar payı yüzde 26,7 oldu. 1400-1600 cc aralığındaki otomobillerin satışları da yüzde 13,5 düşerek yüzde 20,8'lik paya geriledi. 1600-2000 cc motor hacmine sahip otomobillerde satışlar yüzde 5,2 artarken, bu grubun pazar payı yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. 2000 cc üzerindeki otomobillerin satışları ise yüzde 20,8 azalarak toplam pazarın yüzde 0,2'sini oluşturdu.

OTOMATİK VİTES TERCİHİ AÇIK ARA ÖNDE

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 487 bin 175 adetlik satışla toplam otomobil satışlarının yüzde 96,9'unu oluşturdu. Manuel şanzımanlı araçların satış adedi ise 15 bin 537'de kaldı ve pazar payı yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında ise van gövde tipi modeller 103 bin 632 satış ve yüzde 76,1'lik payla en çok tercih edilen araç grubu oldu. Kamyonetler ise 12 bin 700 satış ve yüzde 9,3'lük payla ikinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA