Oto Tamirhanesinde Feci Olay! 13 Yaşındaki Çırak Motor Patlamasında Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam, araç bakımı sırasında motor bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Patlama sırasında motordan kopan parçanın başına isabet ettiği Çam’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Oto Tamirhanesinde Feci Olay! 13 Yaşındaki Çırak Motor Patlamasında Hayatını Kaybetti
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam (13) araç bakımı yaptığı sırada motor bölümünde meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Oto Tamirhanesinde Feci Olay! 13 Yaşındaki Çırak Motor Patlamasında Hayatını Kaybetti - Resim : 1

MOTOR BÖLÜMÜNDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, iş yerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünde patlama oldu.

Oto Tamirhanesinde Feci Olay! 13 Yaşındaki Çırak Motor Patlamasında Hayatını Kaybetti - Resim : 2

KOPAN PARÇA BAŞINA İSABET ETTİ

Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Çam’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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