ÖSYM Duyurdu: DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2026-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan sınavın sonuçlarına adaylar, 8 Eylül saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin sonuç ekranı ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile aday şifrelerini kullanarak ulaşabilecek. Yerleşen adayların üniversite kayıtları ise ÖSYM’nin açıklayacağı takvim doğrultusunda başlayacak.

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ÖSYM Duyurdu: DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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2026-DGS kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme işlemleri tamamlandı. 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercih yapan adaylar, hangi üniversite ve lisans programına yerleştirildiklerini ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM’nin açıklamasına göre adaylar, 8 Eylül 2026 saat 10.30’dan itibaren yerleştirme sonuçlarına erişebilecek. Sonuçlar, ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM’nin sonuç sorgulama platformuna giriş yaparak yerleştirildikleri üniversite ve lisans programının bilgilerine ulaşabilecek. Sonuçlara aynı zamanda e-Devlet üzerinden de erişim sağlanabilecek. Yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri ise ÖSYM tarafından duyurulacak kayıt takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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