Oran verdiler: Kılıçdaroğlu'nun ekibinden seçim sonucu tahmini

Kampanya süresince kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine mesajlar içeren etkinlikler yapılması, illerde kanaat önderleri ile buluşmalara devam edilmesi de bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibine göre AKP'nin seçim öncesi verdiği müjdeler, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için yapılan ataklar aslında sıkışmışlığın işareti. Bu adımların yeni seçmen kazanmak bir yana sadece oy kaybını önlemeye dönük olduğu kaydediliyor.