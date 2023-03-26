Oran verdiler: Kılıçdaroğlu'nun ekibinden seçim sonucu tahmini
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibinin 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi için yürüttüğü tahmin ortaya çıktı.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala siyasetçiler de sandık sonucuna ilişkin tahminler yürütmeye başladı.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmıştı. Bu oluşumun en büyük rakibi - Millet İttifakı'nda ise aday, bir süredir kamuoyu desteğinin yükseldiği görülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
Aday ilan edildikten sonra altılı masa dışındaki siyasi partilere destek ziyaretleri yapmaya başlayan Kılıçdaroğlu, mesaisinin büyük bölümünü ise deprem bölgesine ayırdı.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde hızlanacak kampanya sürecini, "Az miting, çok ziyaret" sözleriyle anlatan yakın çalışma ekibi, siyasi partilerle görüşmelerin devam edeceğini, ardından birçok kente gidileceğini anlatıyor.
Kampanya süresince kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine mesajlar içeren etkinlikler yapılması, illerde kanaat önderleri ile buluşmalara devam edilmesi de bekleniyor.
Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibine göre AKP'nin seçim öncesi verdiği müjdeler, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için yapılan ataklar aslında sıkışmışlığın işareti. Bu adımların yeni seçmen kazanmak bir yana sadece oy kaybını önlemeye dönük olduğu kaydediliyor.