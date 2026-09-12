Ömer Çelik’ten 12 Eylül Mesajı: 'Unutmadık, Unutturmayacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda darbenin milli iradeye ve insanlık onuruna yönelik ağır bir saldırı olduğunu belirtti. Çelik, “Unutmadık, unutturmayacağız” mesajı verdi.

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Ömer Çelik’ten 12 Eylül Mesajı: 'Unutmadık, Unutturmayacağız'
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik, 12 Eylül darbesini “demokrasimize dönük ağır bir saldırı” olarak nitelendirerek darbenin milli iradeye ve insanlık onuruna yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti.

'MİLLİ İRADE VE İNSANLIK ONURUNA DÖNÜK SALDIRI'

Hukukun askıya alındığı ve millet iradesinin gasbedildiği dönemin unutulmaması gerektiğini belirten Çelik, demokrasiye sahip çıkılması konusunda daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Çelik paylaşımında, “Her darbe millî iradeye ve insanlık onuruna dönük ‘millet ve devlet düşmanı’ bir saldırıdır” ifadelerine yer verdi.

'VESAYETE KARŞI MİLLETİMİZİN SARSILMAZ İRADESİNİ VURGULUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığının sürdüğünü belirten Çelik, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Çelik, paylaşımını “Unutmadık, unutturmayacağız” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ömer Çelik 12 eylül
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