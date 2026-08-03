Ölümünün Ardından 33 Yıl Geçti, Akın Gürlek Uğur Mumcu'nun Ailesi ile Görüşecek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bir araya gelecek. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastı dosyasındaki son gelişmeler ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

Uğur Mumcu'nun ailesinin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten talep ettiği randevuya olumlu yanıt verildi. Bakan Gürlek'in, 6 Ağustos Perşembe günü aileyle görüşeceği öğrenildi. Toplantıda, 1993 yılında gerçekleştirilen suikasta ilişkin soruşturma dosyasının mevcut durumu ile devam eden çalışmaların ele alınması ön görülüyor.

33 YIL GEÇTİ

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde park halindeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Aradan 33 yıl geçmesine rağmen suikastın tüm yönleriyle aydınlatılamaması, kamuoyundaki tartışmaların sürmesine neden oluyor.

Saldırıyı farklı dönemlerde İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlenirken, cinayetin arkasındaki tüm bağlantılar yargı sürecinde tam olarak ortaya çıkarılamadı. Suikasta ilişkin ilk dava, Mumcu'nun ölümünden yaklaşık yedi yıl sonra açıldı. Uğur Mumcu cinayetiyle birlikte Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok suikastlarını da kapsayan yargılama, kamuoyunda "Umut Davası" olarak anıldı.

SONUCA ULAŞILAMAMIŞTI

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çeşitli sanıklar hakkında mahkûmiyet kararları verilse de, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatıldığı yönünde bir sonuca ulaşılamadı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, üç sanık yasa dışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurup yönettikleri gerekçesiyle, beş sanık ise örgüt üyeliği suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap'a 12 yıl 6'şar ay, Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Daha sonra Anayasa Mahkemesi, sanıkların gözaltında bulundukları dönemde avukata erişim imkanının bulunmamasını adil yargılanma hakkının ihlali olarak değerlendirerek Recep Aydın, Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş yönünden yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Öte yandan, suikastın kilit isimlerinden biri olduğu ve bombayı araca yerleştirdiği iddia edilen firari sanık Oğuz Demir'in dosyası ana davadan ayrıldı. Demir hakkındaki yargılama Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Kaynak: DHA