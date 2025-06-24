Ölümden Dönmüştü! Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren'den Yeni Mesaj

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ABD'nin prestijli üniversitelerinden MIT’de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, geçirdiği rahatsızlıkla sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geçirdiği ciddi sağlık sorununu kamuoyuyla paylaşan 40 yaşındaki fizik mühendisi, 9 Haziran’da beyin kanaması geçirdiğini ve tam 12 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını duyurmuştu.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci anlatan Dağdeviren, tedavi süresince 964 adet ilaç kullandığını, buna damar yoluyla verilen ilaçların dahil olmadığını anlatmış ve hastanede tedavisinin hala sürdüğünü aktarmıştı.

'LİTERATÜRE GİRECEKSİN'

Doktorların ‘literatüre gireceksin’ dediğini kaydeden Dağdeviren, durumunun tıbbi makaleye konu edilebileceğini de söylemişti. Dağdeviren'in hastalığını açıklamasının ardından destek mesajları yağdı. Yeni bir paylaşım yapan bilim insanı, herkese teşekkür etti.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'

Dağdeviren, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Canım herkes- Güzel dilekleriniz için minnettarım. Günü ağarttım, bol bol su içip, yürüdüm. Yorgunum ama heyecanım çok yüksek. Ayrım yapmaksızın hepinizi çok seviyorum ve bilimin olanca ateşiyle kucaklıyorum. Candan inanıyorum: Her şey çok güzel olacak!