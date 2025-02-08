Oğlu Mülakata Hazırlanıyordu: Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti

Kamu atamalarında AKP kadrolarının ilişkileri gündem olmaya devam ederken bir haber de Ordu’dan geldi. Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay, imam atamaları öncesi dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kendisi de diyanet kökenli olan Özay, imam olmaya hazırlanan oğlunun mülakatı öncesi Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile görüşen Özay daha sonra Atama Daire Başkanı Yusuf Tunç’un makamına uğradı.

Ankara’da yapılan ziyarete AKP İlçe Başkanı Harun Turak ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bildik de katıldı. Diyanet içerisinden kaynaklar yapılan görüşmelerde, Özay’ın oğlunun mülakatını da hatırlattığını ve referans olunması için ricacı olduğunu iddia etti.

Diyanet kaynakları Özay’ı “Mülakat öncesi bu ziyaret tesadüf mü? Mülakattan hemen önce böyle bir ziyaret yapmak, üstelik Ali Erbaş’ın yanı sıra Atama Daire Başkanı ile de görüşmek etik mi?” şeklinde eleştirdi.

‘MÜEZZİN YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI GİTTİM’

Ulaştığımız Ahmet Özay ise ziyaretlere ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Bizim Merkez Camimizde bazı sorunlar var onunla ilgili gittim. Oradaki imam ve müezzin yetersizliğiyle ilgili ziyaret ettim. Cuma namazında müezzin yokmuş. Ziyaretim bununla ilgilidir, benim çocuğumun böyle bir şeye ihtiyacı yok zaten. Size bu işlerle ilgili belge bilgi gelirse ancak öyle itibar edin. Bu işler sıkıntılı işler. Biz yalan haber yapan kişilerle ilgili hukuki süreç başlatıyoruz. Önce ben kendim din görevlisiyim. Böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Ben sadece oraya da gitmedim. Zaten daha önceden de Diyanet personeliyim. Orada arkadaşlarımız, dostlarımız var. Ankara’ya gittiğimizde Meclis’e de uğradık, Külliyeye de uğradık. Ziyaretlerimiz kapsamında gittik.”