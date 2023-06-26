'Öcalan' polemiği büyüdü: Merdan Yanardağ, İYİ Parti Sözcüsü'yle tartıştı; RTÜK TELE 1'le ilgili inceleme başlattı

TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklu PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri, hem siyasette hem medyada yeni bir tartışmaya yol açtı.

Gazeteci, Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını söyleyerek "Kaldırılması lazım. Görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. Elinde rehin olarak tutmuşsun adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olur mu ya?" demişti.

CHP'de siyaset yaptıktan sonra önce Memleket Partisi'ne son olarak AKP'ye transfer olan Mehmet Ali Çelebi'nin bu sözleri kişisel Twitter hesabında paylaşması üzerine ilk tepkiler, iktidara yakın mahalleden geldi. Yanardağ'ın buna yanıtı "AKP Milletvekili Ensarioğlu'nun sözlerine ilişkin eleştiri ve ironiyi bile anlayacak kapasiteniz yok. Sizin aklınız bizim yurtseverliğimizi almaz. Ergenekon davasında birlikte yargılandığımız Mehmet Ali Çelebi'nin montajcı muhabirliği ise çok trajik. Yazık. Hadi başka kapıya" oldu.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ'NE: 'SİZİ DAVET EDEN YOK ZATEN'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada "TELE 1 televizyonunda yayınlanan bir programda terörist başı Öcalan’a tecritin kaldırılması yönünde yapılan değerlendirmeler sebebiyle İYİ Parti Sözcüsü olarak söz konusu kanalın hiçbir yayın davetine icabet etmeyeceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" duyurusunda bulundu.

Yanardağ ise yanıtında "Sizi davet eden yok zaten... Nereden çıkardınız? AKP'li düşkün Mehmet Ali Çelebi'nin montaj videosuna inanıp ikna olduğunuza göre, sizinle işimiz olmaz. Siz AKP iktidarına, Cumhuriyet düşmanlarına koltuk değneği olmayı sürdürün. Siyasetteki çapınızı da gördük. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.

RTÜK BAŞKANI: İNCELEME BAŞLATILDI

Bu sırada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bahse konu sözlerin sarf edildiği yayınla ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu: "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine TELE 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır."

TELE 1 Yayın Yönetmeni Yanardağ, bu açıklamayı da kişisel Twitter hesabında alıntılayarak "Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo'yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın" dedi.