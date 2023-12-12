Nusret'in ortağına 400 milyonluk boşanma davası: ''Eskortlarla birlikte oluyor''

Çiğdem Erdem ile (50) iş insanı eşi Mithat Erdem (60) arasındaki boşanma davası, bir dizi suçlama içeriyor. Çiftin çekişmeli boşanma davasının yanı sıra mal rejimi davası da sancılı geçiyor.

Dosyalara göre çift 1995 yılında evlendi. Bu evlikten 3 çocuğu olan çift arasında zaman zaman baş gösteren sorunlar, geçen yıl karşılıklı açılan boşanma davaları ile yeni bir boyut kazandı.