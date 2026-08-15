Numan Kurtulmuş’tan Net Mesaj: 'Türkiye, Sorun Çözücü Bir Ülke Oldu'

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemizdeki tüm meselelerde Türkiye, sorun çözücü ve masaya katkı sunan ülkelerden biri oldu. Türkiye'nin yönü sadece bir tarafa dönük değil. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendisinin milli ve yerli eksenidir, Türkiye eksenidir.

(Terörsüz Türkiye) Aramızda eğer bir söz olacaksa bundan sonra bu söz ayrılığın ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil,kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır"

AYRINTILAR GELİYOR...