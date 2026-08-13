Nilda Müge Cinayetinde Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Siz bugün bulmasaydınız...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şişli Mecidiyeköy Mahallesi’nde 5 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüş yolunda nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kadının önünü kesen Ilgın’ın ateş açması sonucu ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

7 GÜN BOYUNCA İZİNİ KAYBETTİRDİ

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için birçok noktada çalışma yürüttü. Ancak farklı hamlelerle izini kaybettiren Ilgın, 7 gün boyunca yakalanamadı. Dün öğle saatlerinde ablası Nilda Müge Şahin’in mezarını ziyaret eden Seda Şahin, mezarın toprağında oynama olduğunu, sulandığını ve çevresine çiçekler bırakıldığını fark etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdi. Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin mezarı ziyaret etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Yapılan çalışmaların ardından bölge kısa sürede kontrol altına alındı. Şahin’in mezarının çevresinde saklandığı belirlenen Nazir Ilgın, ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARDA SU VE KEKLE HAYATTA KALDI

Habertürk'te yer alan habere göre, şüphelinin kaçtığı süre boyunca marketlerden su ve kek satın aldığı ve günler boyunca yalnızca bunlarla yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Bu anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarına da ulaşıldı. Ilgın’ın öldürdüğü eski kız arkadaşının mezarını bulmak için 3 farklı mezarlığa gittiği ve görevlilere “Nilda Şahin’in mezarı burada mı?” diye sorduğu belirtildi. Genç kadının Ayazağa Mezarlığı’na defnedildiğini öğrendikten sonra ise çevrede saklandığı ortaya çıktı.

'SİLAHI ATTIĞIM YERİ HATIRLAMIYORUM'

Operasyonla yakalanan şüphelinin ilk sözlerinin, “Siz bugün bulmasaydınız kendimi öldürecektim.” olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sırasında cinayette kullandığı silahla ilgili konuşan Ilgın’ın, “Hatırlamadığım bir yerde denize attım” dediği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette ifade veren Nazir Ilgın’ın, Nilda Müge Şahin ile cezaevi izninde tanıştığını ve bir süre sonra sevgili olduklarını söylediği öğrenildi. İlişkilerinin sona ermesinin ardından Şahin’i başka erkeklerle gördüğünü belirten Ilgın, konuşmak amacıyla evinin bulunduğu sokağa gittiğini ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini anlattı. Öte yandan, "Olay günü Müge’yi motosikletle takip ettim. İlk başta öldürmeyi düşünmedim. Alkollüydüm, arkasından ateş ettim. Sonra kendimi vurmayı planladım. Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedim. Kaçarken silahı tamir etmeye çalıştım. Başaramayınca tabancayı denize attım. Mezarında intihar etmeyi düşündüm. Ormanlık alanda polis tarafından yakalandım" dedi Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Habertürk