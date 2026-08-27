Nepal'de Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor! Yüzlerce Can Kaybı

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Nepal'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e çıktı. Nepal ve Çin'in Tibet bölgesini etkileyen selde yaklaşık 1.500 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

BİN 500 KİŞİ KAYIP

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yayımlanan raporda, Rasuwa ve çevresindeki bölgelerde yaşanan sel felaketine ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Raporda, aralarında güvenlik personeli, yerel halk ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık bin 500 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, sel felaketinde yaralanan 73 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

📍 Nepal'de sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor



🚨 Rasuwa bölgesi ve çevresinde etkili olan selde can kaybı 165'e yükseldi



⚠️ Yetkililer, 700'den fazlası yabancı uyruklu olmak üzere yaklaşık 1.500 kişiden haber alınamadığını ve 73 kişinin yaralandığını açıkladı



📹 Afete… pic.twitter.com/v3sQg8yJPL — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 27, 2026

Kaynak: AA-DHA-İHA