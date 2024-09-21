Nehir'de Erkek Cesedi Bulundu

Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Nehir'de Erkek Cesedi Bulundu

Defne ilçesine bağlı Aknehir Mahallesi'nde nehirde erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedin 65 yaşındaki A.C'ye ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Erzurum'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları Gazze için "Sessizce Yürüdü" Erzurum'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları Gazze için "Sessizce Yürüdü"
İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı İstanbul'dan Sıkılanların Yerleştiği Şehir! Akın Akın Göç Almaya Başladı
Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı Emeklilere Müjdeli Duyuru! Çifte Ödemenin Tarihi Açıklandı
Muğla'da Düzensiz 24 Göçmen Yakalandı Muğla'da Düzensiz 24 Göçmen Yakalandı