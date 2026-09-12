Naylon Çadırdan Hacettepe Tıp’a Uzanan Azim Hikayesi! 'İmkansız Diye Bir Şey Bulunmadığını Gördük'

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Akseki’de orman kesim işçiliği yapan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet Deniz, yaklaşık 12 yıldır ailesiyle birlikte çalışma dönemlerinde ormanlık alanda kurdukları naylon çadırda yaşamını sürdürüyor. Eğitim hayatını bu zorlu şartlara rağmen devam ettiren Ahmet, YKS’de elde ettiği başarıyla hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı’na yerleşti.

HACETTEPE TIP'A GİRMEYİ BAŞARDI

Okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda ailesine yardım eden genç, tatillerini de çoğunlukla tomrukların kabuklarını soyarak, kesim alanlarını temizleyerek ve ağır orman işlerinde çalışarak geçirdi. Gününün önemli bölümünü fiziksel emek gerektiren işlerde geçirmesine rağmen derslerinden kopmayan Ahmet, bulduğu her fırsatta sınava hazırlanmaya devam etti. Düzenli ve disiplinli çalışmasının karşılığını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda alan Ahmet Deniz, sayısal puan türünde Türkiye 636’ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı’na girmeye hak kazandı.

'BÜTÜN İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN KENDİ İMKANLARINI OLUŞTURDU'

Ahmet’in başarısı ailesinde büyük sevinç ve gurur oluşturdu. Baba Mehmet Deniz, oğlunun derslerini hiçbir zaman ihmal etmediğini ve elde ettiği sonucun kendi azmiyle geldiğini belirtti. Oğluna ders çalışması konusunda baskı yapmadıklarını anlatan Mehmet Deniz, “Biz Ahmet’e hiçbir zaman ‘Ders çalış’ demedik. O, bütün imkansızlıklara rağmen kendi imkanlarını oluşturdu. Severek, isteyerek ve büyük bir azimle çalıştı” dedi. Oğlunun başarısının diğer gençlere de örnek olmasını dileyen Deniz, "Ahmet'in Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanmasından dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Onun başarısıyla bütün gençler için başarının önünde hiçbir engel olmadığını, imkansız diye bir şey bulunmadığını gördük. Ahmet'in başarısının diğer gençlerimize de umut olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİNİN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR'

Anne Yıldız Deniz de oğlunun başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Ahmet’in ağır çalışma koşullarına rağmen eğitimini bırakmadığını belirten anne "Oğlumun başarısından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bugünlere gelmesinde öğretmenlerinin çok büyük emeği var. Başta öğretmenleri olmak üzere oğluma destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'AİLEMİ BU ZORLU HAYATTAN KURTARMAK İSTEDİM'

Ahmet Deniz ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak en büyük hedeflerinden birine ulaştığını dile getirdi. Başarısında hedeflerinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten genç, ailesinin daha iyi şartlarda yaşamasını istediğini söyledi. Deniz, “Ailemin daha iyi şartlarda yaşamasını ve onları bu zorlu hayattan kurtarmayı istedim. Bu düşünce bana çalışırken güç verdi” ifadelerini kullandı. Tatillerde ailesine yardım ettiğini ve orman işlerinde çalıştığını anlatan Ahmet, yaşadığı zorlukların ders çalışma hedefinden vazgeçmesine neden olmadığını belirtti.

SINAV ADAYLARINA TAVSİYE VERDİ

Sınava hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Deniz, telefon ve sosyal medyadan uzak durmanın önemine dikkat çekerek düzenli, sabırlı ve isteyerek çalışılması gerektiğini söyledi. Ahmet Deniz, bundan sonraki hedefinin ülkesine ve milletine faydalı, iyi bir Türk hekimi olmak olduğunu belirterek ailesi ve üzerinde emeği bulunan öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA