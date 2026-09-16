Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Tutuklanmıştı: Nasuh Mahruki'ye Tahliye Kararı
15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan dava açılan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. Mahruki için hazırlanan iddianamede, eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Mahruki, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 17 Temmuz’da tutuklanmıştı.
4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU
Hakkında hazırlanan iddianamede, söz konusu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Son gelişmeye göre mahkeme, Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verdi.
Kaynak: DHA
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