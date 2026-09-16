Sosyal Medya Paylaşımı Nedeniyle Tutuklanmıştı: Nasuh Mahruki'ye Tahliye Kararı

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AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Mahruki, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 17 Temmuz’da tutuklanmıştı.

4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Hakkında hazırlanan iddianamede, söz konusu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiği belirtilerek 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Son gelişmeye göre mahkeme, Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verdi.

Kaynak: DHA