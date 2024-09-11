Narin'in Abisinden Paylaşım: 'Anneme, Kardeşlerime Küfürler Var, Allah İçin Yapmayın... Bunu Yapan Kansız Çıkacak'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın abisi Baran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var, Allah için yapmayın. Beni de düşünün; ne annem var yanımda, ne babam, ne de akrabalarım" ifadelerini kullandı.

Narin cinayetiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ederken, tüm gözler aile üyelerine çevrilmiş durumda. Aralarında anne, baba ve kardeşlerin de olduğu toplam 23 kişinin sorgusu sürerken, küçük Narin'in cansız bedeni, dışarıdaki tek yakını olan abi Baran Güran'a teslim edilmişti. Cenazede elindeki gelinlikle görüntülenen abi Güran'ın TikTok hesabında yazdıkları ortaya çıktı.

Kardeşi Narin'in kaybolmasından sonra da paylaşımlar yaptığı görülen abi Güran'ın, "Benim bir tane bacım vardı. Ne edersin Narinim, çık gel vallahi çık gel. Allah'ım kurban olayım benim canımı al, onu bize geri ver" ifadelerini kullandığı görüldü.

Annesinin Narin kaybolduktan sonra televizyon kanalında yaptığı açıklamaları da paylaşan abi Güran, "Allah icin paylaşın, gündemden düşmesin. Benim sadece bir tane bacım var. Allah icin dua edin, paylaşın" diye yazmış.

“ALLAH İÇİN YAPMAYIN”

Narin'in cenazesi toprağa verildikten sonra da paylaşımlarına devam eden Baran'ın, gözaltındaki diğer aile üyeleriyle ilgili yaptığı açıklama ise dikkati çekti.

Abi Güran, söz konusu paylaşımda "Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var, Allah için yapmayın. Beni de düşünün; ne annem var yanımda, ne babam, ne de akrabalarım" ifadelerini kullandı.

Baran Güran'ın söz konusu paylaşımına yapılan yorumlar da dikkati çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısının, abi Güran'ın acısını paylaşırken diğer aile üyelerine ise sert tepki gösterdiği görüldü.