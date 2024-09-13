Narin Cinayetiyle İlgili Diyarbakır Baro Başkanı'ndan Açıklama: 'Telefonların İncelenmesi Devam Ediyor'

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonlarıyla ilgili inceleme sürecinin devam ettiğini, bazı telefon bilgilerinin silinmesiyle ilgili kriminal çalışmalar yapıldığını belirtti.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin 9 kişinin tutuklanması talebi ve 13 kişinin serbest bırakılmasına ilişkin Diyarbakır Adliyesi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nahit Eren, "Eğer öldüren kişi tespit edilmiş olsaydı, öldürme sebebi de bir şekilde ortaya çıkmış olurdu. Ama şu ana kadar daha önceki 2 tutuklama ve bugünkü tutuklama ile birlikte toplamda 4 kişi öldürmeye iştirakten, diğerleri de bu öldürme fiilinden kaynaklı suç ve suç delillerini gizlemekten tutuklamaya sevk edildi. Tam anlamıyla şu sebepten dolayı öldürüldü, katledildi diye dosya içeriklerine göre bir sebep belirtemeyiz" dedi.

Gözaltında olan ve daha önce tutuklananların telefonlarıyla ilgili inceleme sürecinin devam ettiğini belirten Baro Başkanı Eren, bazı telefon bilgilerinin silinmesi ile ilgili kriminal çalışmalar yapıldığını aktardı.

Kaynak: ANKA