Naci Görür'den Türkiye'den de Hissedilen Suriye Depremi Sonrası İlk Açıklama

Suriye’de meydana gelen ve Hatay’da da hissedilen 5,2’lik depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Deprem Uzmanı Görür, “Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Naci Görür'den Türkiye'den de Hissedilen Suriye Depremi Sonrası İlk Açıklama

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Suriye’nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye’nin en güneyindeki Hatay’da ve Gaziantep’te hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili paylaşımda bulundu.

Deprem uzmanı Naci Görür söz konusu paylaşımında, “Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5’lik ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayı’nın devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayı’nın Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin, sevgiyle” dedi.

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Naci Görür'den Türkiye'den de Hissedilen Suriye Depremi Sonrası İlk Açıklama Naci Görür'den Suriye Depremi Sonrası İlk Açıklama