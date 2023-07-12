Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı: Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz

"Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az. 1999 depreminin geleceği 70’li yıllardan belliydi.