Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı: Adalar ve Kumburgaz fayının kırılmasını bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür, hali hazırda büyük bir depremin beklendiği Marmara'yla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.
Son olarak Şubat 2023'te Maraş merkezli 11 ilde yıkıma yol açan depremlerle sarsılan Türkiye'de yeni bir uyarı yapıldı.
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, zaten büyük bir depremin beklendiği Marmara'yla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.
Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı’na katılan Görür, Marmara ve Bursa'nın deprem riskini değerlendirirken şunları kaydetti:
"Dünyada hiçbir ülke bizim kadar depreme hazırlanmamıştır. Kütüphane rafları rapordan geçilmiyor. Depremde ne yapılması gerektiği ile ilgili yüzlerce rapor görürsünüz ancak yapılan şey ne yazık ki oldukça az. 1999 depreminin geleceği 70’li yıllardan belliydi.