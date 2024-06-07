Naci Görür'den Bingöl depremiyle ilgili açıklama

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, dün Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, depremin iki fay hatının kesişim noktasına yakın bir bölgede meydana geldiğini belirterek, "Bingöl, Karlıova/Sogukpınar’da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF ile KAF’ın kesim noktasına yakın DAF zonu içerisinde" dedi.

Görür, daha önce Dersim, Erzincan ve Bingöl'ü etkileyecek büyük bir deprem riskine dikkat çekmişti. Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nı işaret ederek bölge için 7.4'lük deprem uyarısında bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Erzincan ve Karlıova arasında Kuzey Anadolu Fayı'nın Yedisu segmenti yer alıyor. Bu bölgedeki tarihsel depremleri incelendiğimizde son büyük depremin 1784 yılında olduğunu görüyoruz. Kuzey Anadolu Fayı'nda, ortalama 250 yıllık periyotlarda büyük deprem olduğunu düşünürsek, söz konusu bölgede 7.2, 7.4'lük deprem riski var. Tunceli ve ilçeleri için daha büyük risk söz konusu. Tunceli ve çevresindeki yerleşim alanlarının depreme dayanıklı, dört dörtlük yapılar olmadığı biliniyor. Tarihsel açıdan Yedisu fayının kırılma periyodu doldu."