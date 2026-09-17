Murat Kurum Paris’te Duyurdu: OECD ile COP31 Arasında Stratejik Ortaklık Kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, OECD ile hayata geçirilen stratejik ortaklık kapsamında kurumun veri, analiz ve politika deneyiminin COP31’in uygulama gündemiyle buluşturulacağını açıkladı. Kurum, iklim finansmanı, yeşil sanayi, temiz enerji ve döngüsel ekonomi gibi alanlarda somut ve uygulanabilir politikalar geliştirileceğini belirtti.

Son Güncelleme:
Murat Kurum Paris’te Duyurdu: OECD ile COP31 Arasında Stratejik Ortaklık Kuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, OECD ile yürütülen iş birliğinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Kurum, hayata geçirilen stratejik ortaklık kapsamında OECD’nin veri ve analiz kapasitesinin COP31’in uygulama gündemiyle bir araya getirileceğini bildirdi.

Kurum, OECD Konsey Toplantısı ile OECD-COP31 Stratejik Ortaklık Etkinliği için bulunduğu Fransa’nın başkenti Paris’teki temaslarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. OECD ile iş birliğinin yeni bir boyuta taşındığını belirten Kurum, ortaklığın bugün itibarıyla hayata geçirildiğini duyurdu.

Murat Kurum Paris’te Duyurdu: OECD ile COP31 Arasında Stratejik Ortaklık Kuruldu - Resim : 1

OECD’NİN VERİ VE ANALİZ KAPASİTESİ COP31’E KATKI SAĞLAYACAK

Stratejik ortaklık sayesinde OECD’nin veri ve analiz imkanlarının yanı sıra politika deneyimi ve uluslararası karşılaştırma araçlarının COP31’in uygulama gündeminde kullanılacağını belirten Kurum, farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütüleceğini aktardı. Bu kapsamda iklim finansmanı, yeşil sanayileşme, temiz enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi gibi başlıklarda somut ve uygulanabilir politikalar geliştirilmesi hedefleniyor.

Murat Kurum Paris’te Duyurdu: OECD ile COP31 Arasında Stratejik Ortaklık Kuruldu - Resim : 2

'VERİYİ GÜÇLÜ POLİTİKALARA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Antalya’da güçlü sonuçlar ortaya çıkarılacağını belirten Kurum, elde edilen verilerin etkili politikalara dönüştürüleceğini ifade etti. Kurum, stratejik ortaklığın da somut sonuçlar üretmesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Son Güncelleme:
Epstein’in Mirasına Şok Dava! İki Kadın Çocukluk Görüntüleri Nedeniyle Tazminat İstedi İki Kadın Çocukluk Görüntüleri Nedeniyle Tazminat İstedi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Erken Seçim Tartışmalarına Son Nokta: Mehmet Uçum 16 Nisan 2028’i İşaret Etti, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Kez Aday Olacak’ Mehmet Uçum Tarih Verdi, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Kez Aday Olacak’
ÇOK OKUNANLAR
15 Yıllık Sırda İkinci Perde: Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Emekli Albay Hasan Atilla Uğur Aranıyor Kozinoğlu'nun Ölümünü Kapatan Eski Savcılar FETÖ'cü Çıktı, Koğuş Arkadaşı Hasan Atilla Uğur Aranıyor
SPK'dan Yatırımcıyı Koruma Kalkanı: 7 Şirketin Fon İşlemleri Durduruldu, Tasfiye Başlıyor 7 Şirketin Fon İşlemleri Durduruldu, Tasfiye Başlıyor
Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu: Likidite Muslukları Açıldı Merkez Bankası'ndan Piyasalara Acil Can Suyu
Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar: Anne, Baba, Amca, Hala... Anneden Bir İfade Değişikliği Daha! Büşra Bebek Soruşturmasında Flaş Tutuklamalar
Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı Büşra Bebek Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Anne ve Babası Tutuklandı