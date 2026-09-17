Murat Kurum Paris’te Duyurdu: OECD ile COP31 Arasında Stratejik Ortaklık Kuruldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, OECD ile yürütülen iş birliğinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Kurum, hayata geçirilen stratejik ortaklık kapsamında OECD’nin veri ve analiz kapasitesinin COP31’in uygulama gündemiyle bir araya getirileceğini bildirdi.

Kurum, OECD Konsey Toplantısı ile OECD-COP31 Stratejik Ortaklık Etkinliği için bulunduğu Fransa’nın başkenti Paris’teki temaslarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. OECD ile iş birliğinin yeni bir boyuta taşındığını belirten Kurum, ortaklığın bugün itibarıyla hayata geçirildiğini duyurdu.

OECD’NİN VERİ VE ANALİZ KAPASİTESİ COP31’E KATKI SAĞLAYACAK

Stratejik ortaklık sayesinde OECD’nin veri ve analiz imkanlarının yanı sıra politika deneyimi ve uluslararası karşılaştırma araçlarının COP31’in uygulama gündeminde kullanılacağını belirten Kurum, farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütüleceğini aktardı. Bu kapsamda iklim finansmanı, yeşil sanayileşme, temiz enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi gibi başlıklarda somut ve uygulanabilir politikalar geliştirilmesi hedefleniyor.

'VERİYİ GÜÇLÜ POLİTİKALARA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Antalya’da güçlü sonuçlar ortaya çıkarılacağını belirten Kurum, elde edilen verilerin etkili politikalara dönüştürüleceğini ifade etti. Kurum, stratejik ortaklığın da somut sonuçlar üretmesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: DHA