Muğla'daki Orman Yangını 3'üncü Gününde: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde cumartesi günü başlayan yangında söndürme çalışmaları 3. günde de sürüyor. Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

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Muğla'daki Orman Yangını 3'üncü Gününde: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2 gün önce ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Denizova Mahallesi Sarnıç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle cumartesi günü öğle saatlerinde çıkan yangın belirli noktalarda tütmeler şeklinde devam ediyor.

Muğla'daki Orman Yangını 3'üncü Gününde: Söndürme Çalışmaları Sürüyor - Resim : 1

Muğla'daki Orman Yangını 3'üncü Gününde: Söndürme Çalışmaları Sürüyor - Resim : 2

Yangın, gece boyunca Sarnıç ve Zeytinköy mahalleleri arasında kalan Kartal Kanyonu'nun ulaşımın olmadığı noktalarında zayıflamış şekilde etkisini devam ettirdi.

Muğla'daki Orman Yangını 3'üncü Gününde: Söndürme Çalışmaları Sürüyor - Resim : 3

Gece boyunca yer ekipleri karadan ulaşabildikleri yerlere hortum çekerek müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı kesimlerde ise gece görüşlü 2 helikopterle müdahalede bulunuldu. Sabahın ilk ışıklarıyla kanyon içindeki yanma ve tütmelere diğer hava araçlarının da katılmasıyla yoğun müdahale edilmeye başlandı.

Muğla'daki Orman Yangını 3'üncü Gününde: Söndürme Çalışmaları Sürüyor - Resim : 4

Diğer alanlardaki alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

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