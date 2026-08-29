Muğla'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Muğla’nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat bilgisi paylaşılmazken, depremin 12,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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Ege Denizi'nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DATÇA AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ
Ege Denizi'nde saat 15.32'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak saptadı. Datça ilçesine 56,39 kilometre uzaklıkta olan deprem, yerin 12,92 kilometre derinliğinde oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [56.39 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-08-29
Saat:15:32:52 TSİ
Enlem:36.19067 N
Boylam:27.53033 E
Derinlik:12.92 km
Detay:https://t.co/kvk6mkYqvp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: DHA
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