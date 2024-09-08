Muğla İki Gündür Alevlere Teslim!

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını 20'nci saatine girerken, sarp arazide süren yangını kontrol altına almak için hava araçları yoğun şekilde müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı. 20'nci saatine giren yangına 6 uçak, 16 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı. Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ VE VALİ GECEYİ BÖLGEDE GEÇİRDİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman ve Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür ile birlikte yangına müdahale eden ekiplere yerinde koordine etti. Gece boyunca devam eden yangında ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ederken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı.

Yangın bölgesinde bulunan ve koordinasyon merkezinden çalışmaları takip eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, söndürme çalışmalarıyla ilgili Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den bilgi aldı. Bölgede söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: İHA