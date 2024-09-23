Muğla Belediyesi Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı Yaptı

Muğla’da eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için birçok proje hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de çorba ikramına başladı.

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Muğla Belediyesi Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı Yaptı

Muğla’da eğitim hayatını sürdüren öğrenciler için birçok proje hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çorba ikram hizmeti 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında Kötekli yerleşkesi C kapı girişinde bulunan noktada başladı. Sabah, öğle saatlerinde özellikle tercih edilen çorba ikramı ile öğrencileri karşılayan Büyükşehir Belediyesi haftanın beş günü farklı çorba çeşitleri ile öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikram ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesi içerisinde bugüne kadar 283 bin 250 kişilik çorba dağıtımı yaptı. Haftanın beş günü öğrencilere farklı çorbalar ikram ediliyor. Bu çorbalar ezogelin, tarhana, domates, tutmaç, yüksük, kremalı tavuk, kremalı sebze ve mantar çorbası.

Kaynak: İHA

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