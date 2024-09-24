Müge Anlı’da Kan Donduran Anlar! Cinayeti Canlı Yayında İtiraf Etti

47 yaşındaki Cengiz Karademir, 1 Haziran 2019 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Olay, Karademir’in üç çocuğunun anneleri ve annelerinin sevgilisi Şeyhmus'tan şüphelenmesiyle gündeme geldi. Şüphelerini araştırmak isteyen kardeşler, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak babalarının ölümünün cinayet olabileceğini iddia edildi.

ANNE İDDİALARI REDDETTİ

Programda üç kardeş, kız kardeşleri Naime'nin annesiyle yaşadığı bir tartışma sırasında babalarının öldürülmesiyle ilgili bazı itiraflarda bulunduğunu açıkladı. Şüphelerin odağındaki anne ise canlı yayına bağlanarak bu iddiaları reddetti.

EVDEKİ İZLER PROGRAMA TAŞINDI

Programın ilerleyen bölümlerinde Naime, annesinin yönlendirmesiyle babasına uyku ilacı verdiğini ardından Şeyhmus'un babasını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Olaya ilişkin önemli bir gelişme ise babalarının ölümünden sonra eve giden bazı tanıkların, evde kan izleri ve boğuşma belirtileri gördüklerini canlı yayına bağlanarak söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem