MSB'den Mekke Anlaşması Açıklaması: 'NATO'ya Alternatif Değil'

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

'ÇERÇEVE YASA' AÇIKLAMASI

"(Çerçeve yasa) Bakanlığımızca, Kanun’un 8’inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Son bir hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu 499 kişi yakalandı, 716 kişi ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 942 oldu, engellenen kişi sayısı da 45 bin 518’e ulaştı.

MEKKE ANLAŞMASI'NIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üç ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Anlaşmanın temel hedefi; bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, ülkelerimiz arasındaki askeri iş birliğini geliştirmek ve muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmektir. Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO’ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir. Mekanizmanın olgunlaşmasıyla birlikte, gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin katılımı da değerlendirilebilecektir. Nihai hedefimiz, barış döneminde etkin şekilde işleyen, muhtemel krizlere hazırlıklı ve ihtiyaç halinde somut askeri destek sağlayabilen kurumsal bir mekanizma oluşturmaktır.

İSRAİL - GAZZE - LÜBNAN HATTI

Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki işgal ve saldırılarına son vermesiyle mümkündür. Ancak İsrail, Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıyan ve Gazze’deki insani krizi derinleştiren saldırılarını sürdürmektedir. İsrail’in 15 maddelik Gazze Planı’nı da reddetmesi, bölgesel yayılmacı politika izlediğinin bir diğer göstergesi olmuştur.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ SON AÇIKLAMA

18’inci Ana Üs Komutanlığı/Yalova’da 2026 yılı Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız kırıma uğramıştır. Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kırımın nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızı ‘Hudut Namustur’ anlayışıyla; her türlü hava ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir özveri ve kararlılıkla korumaktadır. Bu kapsamda; hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir."

Kaynak: DHA