MSB'den Avrupa Parlamentosu'na Tepki: Mesnetsiz İddiaları Şiddetle Reddediyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu’nda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, üçüncü tarafların Kıbrıs konusunda tarihî gerçekleri dikkate alarak adil ve tarafsız bir yaklaşım sergilemesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik “mesnetsiz iddiaların” kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

MSB’DEN KIBRIS AÇIKLAMASI

MSB’nin açıklamasında, Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde anıt projesine kaynak ayrılmasını tavsiye etmesine tepki gösterildi. Bu yaklaşımın tarihî gerçekleri çarpıtan taraflı tutumun yeni bir örneği olduğu ifade edildi.

BAKANLIKTAN NET MESAJ

Açıklamada, Avrupa Birliği ve bağlı kurumlarının 1963-1974 döneminde Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün eylemlerini göz ardı ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı söylemlerini esas almasının Kıbrıs Meselesi’nin çözümüne katkı sağlamadığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 50 yılı aşkın süredir Ada’daki barış ve istikrarın güvencesi olduğu vurgulanırken, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan hasmane tutumlara karşı gerekli karşılığın verileceği bildirildi.

SURİYE’DE 'TEK DEVLET, TEK ORDU' VURGUSU

MSB açıklamasında Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) fesih ve entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve “tek devlet, tek ordu” anlayışının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin entegrasyonun ve “tek ordu” ilkesinin doğal gereği olduğu ifade edildi. Bakanlık, iç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan ya da terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askerî araçların Suriye ordusuna devredilmesinin, sürecin sağlıklı biçimde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi