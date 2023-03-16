'Modern Sülün Osman' deniliyordu: AKP'den milletvekili aday adayı oldu

Gazeteci Barış Terkoğlu, bir dönem kendisini 'eski hakim / yeni istihbaratçı' olarak tanıtan ve bu şekilde dolandırıcılık yapan, 'modern Sülün Osman” olarak anılan Doğan Çelik'in AKP İstanbul. 1. Bölge Milletvekilliği'ne aday adayı olduğunu söyledi.

Detayların DW Türkçe'de Alican Uludağ tarafından gündeme getirildiğini, belinde silahla kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan Çelik'in takibe takıldığını, Ankara Emniyeti'nce peşine düşüldüğünü aktaran Terkoğlu, "FETÖ şüphelilerinin dosyasını, adliyedeki ilişkileriyle çözüyordu" dedi; ardından şunları kaydetti:

"2020 yılının ağustos ayında, bir gün, İzmir Adliyesi’nde, bir savcının odasından çıkarken gözaltına alındı. Aracında arama yapan polisler, Çelik’in aracında yapılan aramada Çelik adına düzenlenmiş sahte hâkim-savcı tanıtma kartı, çeşitli dava dosyaları, çek-senetler, tepe lambası ve telsiz buldu.

Alışmış kudurmuştan beterdir ya...

Kelepçelenerek arabaya bindirilen Doğan Çelik, polislere sahte kimlikleri tutanağa geçirmeme karşılığında rüşvet teklif etti. Polisler şikâyetçi olunca, suçları daha da kabardı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği, Çelik’i 'rüşvet vermek', 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla 8 Ağustos 2020’de tutukladı. Hakkında Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ADINI DA DEĞİŞTİRMİŞ

Şikâyetçilerden biri Oktay Ercan isimli iş insanıydı. Çelik’in kendisini Yargıda Birlik Platformu Yöneticisi eski hâkim olarak tanıtarak kendisinden para aldığını söylüyordu.

Çelik ise başka anlattı. Anlattığına göre, 'FETÖ mağduru'ydu. Buradaki detayı da Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberinden öğrendik. Doğan Çelik, 2008 yılında silahla tehdit ve rüşvete zorlama suçlarından yakalanmış, 6 ay tutuklu kalmış, sonuçta 6 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası almıştı. İşin ilginci, gerçek adı Doğan Çelik değildi. Şükrettin Çelik’ti. Çelik, ifadesinin devamında şunu söylemiş: 'Yargıda Birlik kurulunca tanıdıklarım vasıtasıyla ana sponsorları oldum.' Çelik gerçekten de parayla oynuyordu. MASAK raporuna göre, hesabında 10 yılda 110 milyon TL’lik para hareketi vardı. FETÖ sebebiyle kayyum atanan Güllüoğlu Baklava’nın 13 mağazasının sahibi olmuştu.

İfadesinde, Putin’in kayınpederinin yakın arkadaşı olduğunu bile anlattı.

Derken ilginç bir şey oldu...

Sanki bir el devreye girdi. Soruşturma savcısı tatildeyken, Doğan Çelik’in tutukluluğunun 11. gününde, avukatı yarım sayfalık tahliye dilekçesi verdi. Sulh ceza hâkimi Eren Şen, Çelik’i jet hızıyla tahliye etti.

Hakim Şen’in adı da tartışmalıydı. Askeri yargı kökenli Şen de FETÖ şüphelisiydi.

AA AKLADI, AKP’DE ÇIKTI

Çelik, kendisi hakkında, geçmişini unutturacak çeşitli haberler yaptırmış. Hakkında 'hayırsever işadamı' yazdırmış. Devletin Anadolu Ajansı (AA) bile, 31 Mart 2021’de Kenan Evren’in Marmaris’teki Beyazev’ini Çelik’in aldığını, darbelere karşı demokrasi müzesi yapacağı haberini servis etmiş. Haberde 'şehit kardeşi' olarak tanıtılan Çelik’in adeta reklamı yapılmış.

Sonunda, bir zamanların Şükrettin Çelik’i, kimilerine göre 'modern Sülün Osman'ı, kendisini MİT’çi olarak tanıtan, sahte hâkim-savcı kartlarıyla gezen, 'Yargıda Birlik finansörü', adliyede dava dosyalarını çözen, bu yüzden rüşvet ve dolandırıcılıktan yargılanan, eski hükümlü Doğan Çelik, AKP milletvekili aday adayı olarak karşımızda. Olur verilirse vekil olacak."