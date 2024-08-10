Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor! Yıllık İzinlerle İlgili Kritik Karar

Milyonlarca memuru sevindiren "yıllık izin" kararı geldi. KDK, yıllık izinlerin bölünmesiyle ilgili tartışmaya son noktayı koydu

Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor! Yıllık İzinlerle İlgili Kritik Karar

Yaz dönemiyle birlikte kamu çalışanları yıllık izinlerini yapmak için programlar yaparken, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, KGM'de çalışan bir personel yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istedi. Ancak genel müdürlük yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" belirtti. Personel "mağduriyet yaşadığını" öne sürerek konuyu KDK'ya taşıdı. KDK Başkanı Şeref Malkoç yaz dönemi olması nedeniyle başvuruyu hızla işleme alıp inceleme başlattı.

KDK uzmanları KGM ile temasa geçerek izahat istedi. Müdürlük kararında ısrarcı oldu. KDK ise hukuk, hakkaniyet ve insan haklarına uygunluk yönünde ele aldığı "yıllık iznin bölünmesi" konusunda kamu çalışanlarından yana tavır koydu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirten KDK, yıllık izinlere "bölme" sınırı konulamayacağına karar verdi. Böylece kamu çalışanları idareyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabilecek.

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