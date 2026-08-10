Milyonlarca Lise Adayını Heyecanlandıran Gelişme! LGS Nakil Sonuçları Belli Oldu

LGS 1. nakil sonuçları MEB tarafından bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. İlk tercihlerinde istedikleri liselere yerleşemeyen öğrenciler, sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB'in resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

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Milyonlarca Lise Adayını Heyecanlandıran Gelişme! LGS Nakil Sonuçları Belli Oldu
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LGS kapsamında lise yerleştirmelerine ilişkin 1. nakil süreci tamamlandı. İlk yerleştirmede tercih ettiği okula giremeyen öğrencilerin başvurduğu 1. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı.

Milyonlarca Lise Adayını Heyecanlandıran Gelişme! LGS Nakil Sonuçları Belli Oldu - Resim : 1

SORGULAMA EKRANI AÇILDI

2026 LGS takvimine göre 1. nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, hangi okula yerleştirildiklerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB'in resmi internet adresi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuçlarını sorgulamak isteyen öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

Milyonlarca Lise Adayını Heyecanlandıran Gelişme! LGS Nakil Sonuçları Belli Oldu - Resim : 2

İKİNCİ NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN?

LGS yerleştirme sürecinde 2. nakil dönemi de öğrenciler için yeni bir fırsat sunacak. İkinci nakil sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecekBoş kalan kontenjanlar için yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Öte yandan okullar ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kabul edecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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