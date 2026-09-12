Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Yargıtay'dan Fazla Mesai ve Hafta Tatilinde Emsal Karar

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Haksız şekilde işten çıkarıldığını ileri süren bir kaynak ustası, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere çeşitli işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle İş Mahkemesi’ne başvurdu. İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından eylemli ve sözlü olarak sona erdirildiğini, devamsızlık yaptığı gerekçesiyle kendisine herhangi bir mazeret sunma imkanı verilmeden işten çıkarıldığını savundu. İşçi, bu uygulamanın Yargıtay kararlarıyla bağdaşmadığını belirterek kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra diğer işçilik alacaklarının da kendisine ödenmesini talep etti.

KIDEM, İHBAR VE FAZLA MESAİ ALACAKLARINI İSTEDİ

Kaynak ustası, çalışma süresi boyunca yıllık izinlerini kullanmadığını ve buna karşılık gelen ücretlerin de ödenmediğini ileri sürdü. İşçiye ait talepler arasında kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili alacağı yer aldı. İşveren ise iş sözleşmesinin haklı nedenle ve derhal feshedildiğini savundu. İşçinin fazla mesai yapmadığını ve yıllık izinlerini kullandığını öne süren işveren, davanın reddedilmesini istedi.

MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, işverenin yaptığı feshin haksız olduğuna karar verdi. Mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul ederken çalışma ve dinlenme sürelerinden kaynaklanan bazı alacakların da ödenmesine hükmetti. Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak yeniden hüküm kurdu ve davanın kabulüne karar verdi.

YARGITAY’DAN 'MÜKERRER ÖDEME' UYARISI

İşverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yüksek Mahkeme, işçi tarafından hafta tatili ücretinin ayrıca talep edildiğini ve bu alacağın da mahkemece hüküm altına alındığını değerlendirdi. Yargıtay, haftanın yedi günü çalışıldığının kabul edilmesi halinde hafta tatiline denk gelen günlerdeki 7,5 saatlik çalışmanın ayrıca fazla mesai hesabına dahil edilemeyeceğine dikkat çekti. Aksi durumun aynı çalışma için iki ayrı ödeme yapılmasına, yani mükerrer ödemeye neden olacağı belirtildi. Kararda, “Mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir” değerlendirmesine yer verildi. Yüksek Mahkeme, hafta tatiline denk gelen gündeki 7,5 saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından çıkarılması gerektiğine hükmetti. Bu nedenle kararın hatalı olduğuna karar veren Yargıtay, hükmü bozdu.

Kaynak: İHA